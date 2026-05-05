Трамп заявил об уничтожении ряда иранских катеров в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил об ударе американских войск по семи катерам Ирана, начавшим обстрел гражданских кораблей из нейтральных стран.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные поразили семь иранских катеров, которые пытались атаковать гражданские суда в Ормузском проливе.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Согласно его словам, во время иранской атаки пострадал грузовой корабль из Южной Кореи, на фоне чего Трамп призвал Сеул присоединиться к мерам по обеспечению судоходства в Персидском заливе.

«Иран открыл огонь по странам, которые не имеют никакого отношения к движению кораблей в рамках проекта «Свобода», включая южнокорейское грузовое судно», – написал Трамп, добавив, что «настало время Южной Корее присоединиться к миссии».

При этом он отметил, что семь скоростных катеров, которые были поражены, являются остатками флота, оставшегося у Ирана.

«Мы поразили семь малых судов или, как они любят их называть, «скоростных» катеров. Это все, что у них осталось», – заявил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что кроме случая с южнокорейским судом, «никаких повреждений во время прохождения через пролив не было».

Трамп также добавил, что во вторник, 5 мая, должна состояться пресс-конференция главы Пентагона Пита Хегсета и начальника объединенного штаба Дэна Кейна по ситуации на Ближнем Востоке.

Как известно, в районе Ормузского пролива зафиксировали два нападения на торговые суда вблизи ОАЭ.

Стоит отметить, что Ормузский пролив остается фактически заблокированным уже два месяца. Хотя некоторым судам удается «прорвать» блокаду благодаря договоренностям с Ираном, судоходство в этом регионе остается ограниченным.

Напомним, недавно Трамп анонсировал, что утром 4 мая США начнут гуманитарную операцию под названием «Проект Свобода», в рамках которой Соединенные Штаты будут сопровождать суда нейтральных стран через Ормузский пролив.

Также, как сообщалось, для сопровождения судов через Ормузский пролив в рамках «Проекта Свобода» Центральное командование США привлечёт эсминцы, более 100 самолётов и тысячи военных. При этом в Тегеране заявили, что будут рассматривать такие действия как нарушение перемирия.

После этого Иран пригрозил атаками на иностранные военные силы, в частности на США, в случае их приближения или входа в Ормузский пролив.

