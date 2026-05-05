Трамп заявил об уничтожении ряда иранских катеров в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные поразили семь иранских катеров, которые пытались атаковать гражданские суда в Ормузском проливе.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

9 апреля 2026, 15:56

Согласно его словам, во время иранской атаки пострадал грузовой корабль из Южной Кореи, на фоне чего Трамп призвал Сеул присоединиться к мерам по обеспечению судоходства в Персидском заливе.

«Иран открыл огонь по странам, которые не имеют никакого отношения к движению кораблей в рамках проекта «Свобода», включая южнокорейское грузовое судно», – написал Трамп, добавив, что «настало время Южной Корее присоединиться к миссии».

При этом он отметил, что семь скоростных катеров, которые были поражены, являются остатками флота, оставшегося у Ирана.

«Мы поразили семь малых судов или, как они любят их называть, «скоростных» катеров. Это все, что у них осталось», – заявил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что кроме случая с южнокорейским судом, «никаких повреждений во время прохождения через пролив не было».

Трамп также добавил, что во вторник, 5 мая, должна состояться пресс-конференция главы Пентагона Пита Хегсета и начальника объединенного штаба Дэна Кейна по ситуации на Ближнем Востоке.

Как известно, в районе Ормузского пролива зафиксировали два нападения на торговые суда вблизи ОАЭ.

Стоит отметить, что Ормузский пролив остается фактически заблокированным уже два месяца. Хотя некоторым судам удается «прорвать» блокаду благодаря договоренностям с Ираном, судоходство в этом регионе остается ограниченным.

Напомним, недавно Трамп анонсировал, что утром 4 мая США начнут гуманитарную операцию под названием «Проект Свобода», в рамках которой Соединенные Штаты будут сопровождать суда нейтральных стран через Ормузский пролив.

Также, как сообщалось, для сопровождения судов через Ормузский пролив в рамках «Проекта Свобода» Центральное командование США привлечёт эсминцы, более 100 самолётов и тысячи военных. При этом в Тегеране заявили, что будут рассматривать такие действия как нарушение перемирия.

После этого Иран пригрозил атаками на иностранные военные силы, в частности на США, в случае их приближения или входа в Ормузский пролив.

