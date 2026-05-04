Удар рф по Мерефе: количество жертв и раненых снова возросло

В городе Мерефа Харьковской области увеличилось количество жертв и пострадавших в результате российского удара. Известно, что жертвами атаки стали шести человек.

Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов.

По данным местных властей, в больнице скончался 68-летний мужчина, который получил тяжелые ранения. Количество пострадавших также увеличилось – уже известно, что 31 человек получил травмы или ранения.

«В частности, медики оказали помощь 2-летнему мальчику. К счастью, его состояние удовлетворительное. Ребенок продолжит лечение амбулаторно», – написал Синегубов.

Глава ОВА также добавил, что на месте удара продолжают работать экстренные службы. Специалисты фиксируют разрушение, ликвидируют последствия атаки и оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, что оккупанты ударили по Мерефе утром 4 мая. Ранее сообщалось о пяти погибших и 21 пострадавшем.

Стоит также отметить, что в целом в ночь на 4 мая российские войска выпустили по Украине 155 ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

