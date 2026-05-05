Готовила теракт в подразделении ВСУ: в Житомире задержали очередную агентку рф

В Житомире Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали агентку рф, которая под видом курьера готувала теракт против одного из подразделений ВСУ.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, женщина планировала действовать под видом курьера одной из почтовых служб. Она должна была доставить на военный объект посылку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство. После передачи «груза» российские спецслужбы планировали дистанционно активировать взрывчатку.

СБУ установила, что подозреваемая заранее прибыла в Житомир, арендовала квартиру и начала подготовку к теракту. Она приобрела элементы для изготовления взрывного устройства, а также форму курьерской службы, чтобы замаскироваться под сотрудницу доставки.

По информации следствия, фигуранткой оказалась жительница Измаила Одесской области, которую завербовали представители российских спецслужб через Telegram-каналы, где она искала «быстрых денег». После вербовки её направили в Житомир и передали инструкции по изготовлению СВУ.

Установлено, что взрывное устройство должно было быть «усилено» металлическими элементами – гайками и болтами – для увеличения поражающего действия. Для дистанционного подрыва его оснастили мобильным телефоном.

Кроме подготовки теракта, агентка проводила разведку возле потенциальной цели: фиксировала режим работы и периметр военного объекта, а также согласовывала с кураторами из рф время и место запланированного взрыва. Отдельно она собирала информацию о других военных объектах в Житомире, которые могли стать следующими целями атак.

Правоохранители задержали женщину на этапе финальной подготовки теракта, когда она уже изготовила взрывное устройство и готовила его к использованию. Во время обыска в арендованной квартире изъяли готовое СВУ, компоненты для взрывчатки, мобильный телефон с доказательствами контактов с кураторами, а также одежду курьера.

Задержанной сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершённая в условиях военного положения). Она находится под стражей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

