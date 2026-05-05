У Трампа готовятся к поражению республиканцев на выборах в Конгресс США – WP

Юристы администрации президента Дональда Трампа проводят закрытые брифинги для политических назначенцев Белого дома, готовя их к усиленному контролю со стороны Конгресса на фоне вероятной победы демократов на промежуточных выборах в ноябре.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

4 мая 2026, 16:25

По информации издания, примерно 30-минутные брифинги включают презентации о том, как работает механизм парламентского надзора, а также рекомендации по взаимодействию с законодателями. В частности, сотрудникам советуют быть осторожными с письменными коммуникациями, избегать формулировок, которые могут стать предметом расследований, и своевременно реагировать на официальные запросы из Конгресса.

Участники встреч отмечают, что в администрации всё серьёзнее рассматривают сценарий, при котором Республиканская партия может потерять контроль как минимум над одной из палат Конгресса. По словам одного из чиновников, эти обсуждения носят «трезвый и реалистичный характер» и направлены на подготовку к возможным расследованиям, вызовам на слушания и требованиям о предоставлении документов.

В Белом доме в то же время настаивают, что подобные инструктажи не являются новыми и проводятся ещё с начала 2025 года для обеспечения соблюдения процедур. Однако источники отмечают, что последние брифинги проходят в ином политическом контексте — на фоне растущих опасений относительно результатов выборов.

Рейтинг Трампа снижается, в частности из-за экономических последствий войны с Ираном и других внутренних проблем. По данным опроса Washington Post–ABC News–Ipsos, демократы имеют около пяти процентных пунктов преимущества в поддержке избирателей на выборах в Палату представителей, тогда как ранее этот разрыв составлял около двух пунктов.

Президент также публично признаёт уязвимость республиканцев, подчёркивая, что партия у власти традиционно теряет позиции на промежуточных выборах. Он неоднократно подчёркивал высокие ставки кампании, заявляя, что в случае победы демократов они могут инициировать новые расследования и даже процедуру импичмента.

Напомним, в марте рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до новых исторических минимумов по ключевым вопросам – экономики и стоимости жизни – на фоне роста обеспокоенности американцев из-за инфляции, связанной с войной с Ираном.

Накануне СМИ писали о том, что в Белом доме и среди приближённых к Дональду Трампу политиков всё чаще обсуждают госсекретаря Марко Рубио как одного из возможных кандидатов в президенты на выборах США 2028 года.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс остаётся фаворитом среди консервативного электората как потенциальный кандидат от Республиканской партии на выборах 2028 года, однако его позиции заметно пошатнулись.

