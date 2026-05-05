Еще двум обвиняемым продлили обязанности по делу Сил логистики

Высший антикоррупционный суд продлил до 30 декабря срок действия обязанностей, возложенных на бывшего помощника народного депутата Геннадия Касая, директора частной научно-производственной фирмы «МС Авиа-Грейд» Дмитрия Пархисенко.

Такое решение 21 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Апелляционная палата ВАКС снизила залог Пархисенко до 908 400 грн. Одновременно ему оставили без изменений перечень обязанностей, а именно: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы Украины без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми в этом уголовном производстве и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд продлить действие обязательств еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить обвиняемому (Пархисенко – ред.) на два месяца, а именно до 21 июня 2026 года, срок действия возложенных на него обязанностей», – говорится в решении.

Также суд продлил до 21 июня обязанности, возложенные на владельца фирмы ООО «Аксария» Михаила Бурцева. У него такой же список обязательств.

Нагадаємо, що минулої осені правоохоронці викрили на корупції двох посадовців Озброєння Командування Сил логістики ЗСУ. За даними слідства, керівники двох структурних підрозділів Центрального управління забезпечення авіації та протиповітряної оборони Озброєння КСЛ ЗСУ зловжили службовим становищем на користь представників двох приватних товариств, забезпечивши їх перемогу у тендерах на закупівлю авіаційних комплектуючих.

За сприяння посадовців на розгляд комісії подавалися цінові пропозиції наперед визначеного кола учасників, що мало створити видимість конкурентної боротьби. Натомість більш вигідні комерційні пропозиції ще одного учасника або умисно викривили, або ж зовсім проігнорували. У справі фігурують дві компанії: ТОВ «Аксарія» та ТОВ «Промтехінвест груп».

