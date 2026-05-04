ВАКС назначил к рассмотрению иск об имуществе чиновника Госпродпотребслужбы

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации активов заместителя начальника управления защиты прав потребителей и контроля за регулируемыми ценами Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Ирины Русак-Котелевец.

Такое решение 28 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал иск к чиновнику Госпродпотребслужбы. По данным прокуратуры, она получила в собственность автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска. В июле 2024 года чиновник приобрел этот автомобиль за 10 тыс. грн, а через несколько месяцев продал за 900 тыс. грн. При этом минимальная рыночная стоимость такого автомобиля составляет более 2,48 млн грн. Официальные доходы и сбережения семьи не позволяли приобрести актив даже по заниженной цене.

«Закрыть подготовительное производство. Назначить дело к судебному разбирательству по существу на 29 мая 2026 года в 14:00 в зале судебных заседаний в помещении Высшего антикоррупционного суда. Установить такой порядок выяснения обстоятельств в деле и порядок исследования доказательств при рассмотрении дела: выяснить обстоятельства, которые участники дела ссылаются, как на основание своих требований и возражений; исследовать письменные доказательства, предоставленные сторонами; допросить свидетелей», – говорится в решении.

Напомним, САП подала иск о конфискации активов главы Млинова Дмитрия Левицкого и его супруги. Речь идет о доме в Ровно и земельном участке под ним площадью 0,0831 га по улице Князя Владимира; катер Sylvan Mirage Cruise 8524 LZ 2010 года постройки; еще один земельный участок в селе Мошков в Ровенской области площадью 0,25 га и специализированный грузовой автомобиль марки КМЗК Г6-ОТА-3.9, 2013 года выпуска. Общая стоимость активов – 5,8 млн грн.

