В Мерефе возросло количество погибших и пострадавших в результате российской атаки

Количество погибших в результате российской атаки на Мерефу возросло до пяти человек, также уже известно о 21 пострадавшем.

Об этом сообщили в полиции.

Как отмечается, в результате вражеского удара утром 4 мая в Мерефе Харьковской области погибли пять человек – двое мужчин и три женщины. Ещё 21 человек пострадал, 19 из них получили взрывные ранения и травмы различной степени тяжести.

На местах удара работают криминалисты, взрывотехники, медики и спасатели. Последствия атаки уточняются.

Напомним, утром 4 мая российские войска нанесли ракетный удар по Мерефе в Харьковской области. В городе повреждены жилые дома, СТО и инфраструктура. Ранее сообщалось о четырёх погибших и 18 пострадавших.

Также известно, что российские войска в ночь на 4 мая выпустили по Украине 155 ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

