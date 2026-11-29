Парламент Дании принял закон, который ограничивает возможность получения видов на жительство по специальной процедуре для украинцев из так называемых «безопасных» регионов. Новые правила начнут действовать с 1 декабря 2026 года.

Об этом говорится на официальном сайте парламента Дании.

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Законопроект, который изменит правила пребывания для украинцев, правительство внесло 8 октября. Его окончательно приняли 26 ноября во время третьего чтения: 100 депутатов проголосовали «за», 11 – «против».

Документ предусматривает ограничения на получение видов на жительство для украинцев из регионов, которые Дания определила как менее пострадавшие от последствий войны. Кроме этого, предусматривается отмена части специальных условий пребывания в стране.

Согласно новому закону, Дания планирует ограничить выдачу видов на жительство по специальному закону для граждан Украины, прибывающих из регионов, которые, по оценке датских властей, меньше пострадали от войны.

В перечень планируют включить 14 областей: Винницкую, Волынскую, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Кировоградскую, Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черновицкую.

Отмечается, что при принятии решения о предоставлении разрешения на пребывание в стране будут учитывать последнее место постоянного проживания человека в Украине. То есть украинцы, которые постоянно жили в одной из этих областей, не смогут получить вид на жительство по специальной процедуре.

В то же время ограничения не будут касаться заявлений на воссоединение семьи.

Также новые правила не касаются граждан Украины, которые уже получили вид на жительство по специальной процедуре.

Кроме этого, заявления, поданные до 1 декабря 2026 года, еще будут рассматривать по предыдущим правилам.

После принятия закона украинцев планируют постепенно приравнять к другим иностранцам в Дании. В частности, украинцы должны будут участвовать в программах по поиску работы или трудоустройству. На это может отводиться до 37 часов в неделю. Также они утратят возможность учиться на специальных условиях на украинском или английском языках и дистанционно.

Эти изменения вступят в силу 1 января 2027 года.

Как известно, с сентября 2026 года Дания уже ограничила выдачу видов на жительство украинцам, которые подпадают под правила мобилизации или не выполнили воинских обязанностей в Украине. Новые правила относительно региона проживания дополнят эти ограничения.

Изменения будут вводить в два этапа:

1 декабря 2026 года – ограничения для жителей 14 определенных областей;

1 января 2027 года – новые требования по трудоустройству и обучению.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Дании намерены ужесточить условия получения видов на жительство для украинцев, которые ищут там убежища от войны.

Тем временем правительство Нидерландов разрабатывает правила пребывания украинцев после завершения действия временной защиты ЕС. В частности, предлагается разрешить гражданам Украины еще три года легально жить и работать в стране по специальному временному документу.

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