Илон Маск благодаря акциям SpaceX может стать первым в мире долларовым триллионером – WP

Американский бизнесмен Илон Маск почти стал первым в мире долларовым триллионером после оценки стоимости компании SpaceX в рамках подготовки к размещению акций компании на фондовом рынке.

Об этом пишет The Washington Рost.

2 октября 2025, 08:20 Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием в $500 миллиардов – Forbes Илон Маск вошел в историю как первый миллиардер с капиталом в $500 млрд. Росту способствовали акции Tesla, оценка SpaceX и слияние xAI с X.

Согласно новым расчетам, состояние Маска может превышать $1,1 трлн, если учитывать его доли в SpaceX и Tesla. Основным фактором такого роста стала оценка SpaceX после установления цены IPO на уровне $135 за акцию.

Общая капитализация размещения может составить около $75 млрд, что делает его одним из крупнейших IPO в истории.

В то же время, как пишет WP, значительная часть состояния Маска является условной, поскольку зависит от будущих достижений SpaceX, в частности реализации амбициозных проектов, таких как создание постоянной базы на Марсе и развитие космических дата-центров.

По данным компании, Маску принадлежит около половины акций SpaceX, часть из которых привязана к долгосрочным результатам и выполнению стратегических целей.

Эксперты отмечают, что без учета этих «условных» пакетов акций его состояние остается чуть ниже отметки в триллион долларов.

Несмотря на это, по оценкам Bloomberg Billionaires Index, Маск уже значительно опережает других богатейших людей мира, а его капитал превышает совокупное состояние нескольких ведущих миллиардеров, в частности основателей Google, Amazon и Oracle.

Компания SpaceX также сообщила о значительных расходах в последние годы, включая миллиардные убытки, связанные с развитием новых технологий и инвестициями в искусственный интеллект.

Напомним, осенью 2025 года Илон Маск потерял место богатейшего человека в мире, уступив сооснователю компании Oracle Ларри Эллисону.

Впрочем, вскоре Маск вернул себе это звание, став первым человеком в мире, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов.

А уже в начале 2026 года американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории миллиардером со стоянием более 800 миллиардов долларов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.