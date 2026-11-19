В четверг, 19 ноября, правоохранители проводят следственные действия в служебных помещениях руководства Государственной авиационной службы Украины. По данным СМИ, речь идет об уголовном производстве, связанном с масштабной коррупционной схемой с «откатами».

Об этом сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта. Также об обысках пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В Минвосстановления уточнили, что следственные действия проводят в помещениях Госавиаслужбы, расположенных в административном здании министерства.

«Министерство оказывает правоохранительным органам всестороннее необходимое содействие. Информирование об обстоятельствах и ходе расследования относится к компетенции уполномоченных правоохранительных органов», – говорится в сообщении ведомства.

В то же время собеседники «Украинской правды» сообщили, что обыски проводят Служба безопасности Украины и Киевская областная прокуратура. По их данным, уголовное производство касается масштабной коррупционной схемы с «откатами».

Отметим, что Государственная авиационная служба Украины реализует государственную политику в сфере гражданской авиации и организует использование воздушного пространства страны, в том числе в условиях военного положения.

Напомним, утром 6 ноября появилась информация о том, что правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и жилищах работников КП «Киевтеплоэнерго». Отмечалось, что следственные действия касались проектов резервного питания и создания объектов распределенной когенерации, предусмотренных Планом энергостойкости Киева.

Позже Киевская городская прокуратура опровергла заявление КГГА об обысках в помещениях «Киевтеплоэнерго» и изъятии документов, связанных с Планом устойчивости Киева.

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