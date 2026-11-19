Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправляются в Берлин, где проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Стороны планируют обсудить условия завершения войны, гарантии безопасности для Украины и подготовку следующего раунда переговоров.

Об этом Кушнер сообщил в соцсети X.

13 ноября 2026, 12:05 Путин допустил Европу к переговорам: какую игру ведет Кремль Политолог Владимир Воля объяснил, почему Кремль согласился привлечь Европу к переговорам по Украине, на какие уступки со стороны США и европейских стран рассчитывает путин и как россия может использовать разногласия между союзниками.

По его словам, встреча состоится в рамках заседания «коалиции желающих». Главная цель поездки – усилить координацию между США, Украиной и европейскими партнёрами для достижения длительного мира.

«Наши приоритеты во время этой поездки – дальнейшее укрепление тесной координации с Украиной и Европой, выработка единой позиции по ключевым элементам длительного мира, а также совместная подготовка повестки дня и предложенного формата следующего раунда многосторонних переговоров», – написал Кушнер.

Отдельное внимание стороны уделят роли «коалиции желающих» в обеспечении послевоенной безопасности. В частности, речь пойдёт о надёжных гарантиях безопасности для Украины и создании более широкой системы, которая будет способствовать стабильности в Европе и уменьшит риск новых конфликтов.

Кушнер также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп настроен добиться завершения войны.

«Президент Трамп полон решимости положить конец этой ужасной войне и обеспечить длительный мир, который сделает всю Европу более безопасной», – отметил он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили российскую и украинскую стороны, что нынешний раунд переговоров может стать последней реальной возможностью достичь мирного соглашения до изменения политической ситуации в Штатах.

Политолог Владимир Воля в комментарии «Слово и дело» объяснил, почему Кремль согласился привлечь Европу к переговорам по Украине, на какие уступки от США и европейских стран рассчитывает путин и как россия может использовать разногласия между союзниками.

А на инфографике от «Слово и дело» можно узнать, какие условия выдвигают на трёхсторонних переговорах Украина, россия и США.

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