Австрия объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов по подозрению в шпионаже

Австрия объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов по подозрению в использовании дипломатических объектов для шпионской деятельности.
Австрия объявила трёх российских дипломатов персонами нон грата по подозрению в шпионской деятельности, связанной с использованием технических средств наблюдения на крышах дипломатических зданий.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что «неприемлемо, чтобы дипломатический иммунитет использовался для осуществления шпионской деятельности». Она подтвердила, что все трое дипломатов уже покинули страну.

Власти не уточняют детали относительно характера возможного шпионского оборудования, однако ранее сообщалось о беспокойстве из-за размещения технических конструкций на крышах дипломатических учреждений.

По данным издания Die Presse, трое российских дипломатов якобы были непосредственно причастны к спутниковому шпионажу в Вене. Отмечается, что сбор данных осуществлялся с помощью спутниковых систем из помещений российского посольства в районе Ландштрассе и дипломатического объекта в Донауштадте, в частности в отношении деятельности международных организаций.

Также сообщается, что ещё в апреле Австрия первоначально потребовала отмены дипломатического иммунитета для этих трёх сотрудников посольства, однако Россия не выполнила это требование. В целом с 2020 года Австрия уже выслала 14 российских дипломатов.

Напомним, недавно сообщалось, что восемь стран-членов призвали руководство Европейского союза подготовить ограничения на въезд в Шенгенскую зону для лиц, которые участвовали в боевых действиях в составе российской армии.

