ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-8 на Луганщине

Бойцы Третьей штурмовой бригады ВСУ уничтожили российский военный вертолет Ми-8 в Луганской области с помощью ударных беспилотников. Вражеский борт сгорел дотла.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе.

2 октября 2026, 14:02 Цена вторжения: потери армии рф сравнялись с количеством населения Екатеринбурга Димитровград, Сургут, Тверь, Калуга, Екатеринбург. На инфографике «Слово и дело» – потери россии в войне по сравнению с населением русских городов.

Вертолет был обнаружен расчетом дронов-камикадзе «Хорнет» во время рейда на российскую логистику. Операторы БПЛА перехватили цель, из-за чего пилотам вертолета пришлось изменить направление движения.

Поскольку крейсерская скорость Ми-8 превышала скорость ударных дронов, военные дождались посадки вертолета. После этого один из «Хорнетов» нанес удар в районе топливных баков, а второй подтвердил поражение цели.

«В результате атаки военный вертолет, который армия РФ использует для опрокидывания личного состава, грузов, эвакуации и огневой поддержки, сгорел дотла – с чем и поздравляем», – отметили в 3-м армейском корпусе.

Напомним, накануне Силы обороны уничтожили два российских истребителя Су-34 в Волгоградской области.

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