Апелляция ВАКС изменила приговор по делу Укрзализныци о «Шелковом пути»

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда завершила рассмотрение жалоб и частично изменила приговор по делу «Шелкового пути». Речь идет об эпизодах, связанных с завладением более 98 млн грн Укрзализныци.

Заявление приводит пресс-служба АП ВАКС.

По результатам пересмотра дела, коллегия судей частично удовлетворила апелляции и переквалифицировала действия обвиняемых.

Двум фигурантам изменили квалификацию по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины и назначили по 5 лет лишения свободы, запрет занимать должности на 3 года и штраф 17 тыс. грн.

Еще два человека признаны виновными за пособничество и приговорены к 3 годам 6 месяцам заключения с аналогичным запретом на должности и штрафом 8,5 тыс. грн.

Суд также постановил взыскать солидарно в пользу «Укрзализныци» 13,68 млн грн материального ущерба. Приговор вступил в силу с момента оглашения и может быть обжалован в Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда.

Напомним, по данным следствия, в течение 2016-2017 годов служебные лица филиала «Центр транспортного сервиса «Лиски» УЗ, злоупотребляя своим служебным положением, завладели средствами УЗ в сумме 98,2 млн грн путем документального оформления бестоварных операций по приобретению мазута флотского и дизельного топлива в ООО «Скела Терциум». Однако фактически указанные материалы не поставлялись ни паромам, для нужд которых заключались договоры поставки топлива, ни в арендованные резервуары.

А ранее сообщалось, что ВАКС утвердил соглашение с бывшим начальником подразделения Укрзализныци.

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