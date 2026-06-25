США впервые во время учений применили украинские морские дроны Magura – Bloomberg

Подразделения специальных операций США впервые применили украинские морские беспилотники Magura во время военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на полученную видеозапись учений.

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На кадрах видно, как морские дроны атакуют списанный корабль-мишень. После попадания беспилотники взорвались, а судно затонуло. Это стало первым применением безэкипажных надводных аппаратов класса Magura в регионе.

Издание отмечает, что на фоне напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе США и их союзники рассматривают морские беспилотники как один из ключевых инструментов сдерживания Китая.

Военные эксперты указывают, что такие системы относительно дешевы, могут действовать в зонах повышенного риска и выполнять широкий спектр задач – от разведки до ударных операций.

Гендиректор компании Uforce Олег Рогинский, производящей Magura, заявил, что интерес к украинским морским дронам среди стран Индо-Тихоокеанского региона растет. По его словам компания уже ведет переговоры с потенциальными заказчиками и рассматривает возможность создания производственных площадок в регионе.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что США, Израиль и страны Персидского залива начали интересоваться украинскими методами борьбы с дронами после того, как дорогие системы противовоздушной обороны оказались неэффективными против дешевых иранских беспилотников.

Также сообщалось, что в США создадут военные полигоны с условиями, приближенными к фронту в Украине.

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