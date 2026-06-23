Апелляция готова пересмотреть 9 лет заключения столичному адвокату

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила на 30 июля рассмотрение жалоб на приговор, которым к 9 годам лишения свободы приговорили адвоката Владимира Макода за подстрекательство своего клиента к предоставлению неправомерной выгоды судьям Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел и мошенническому завладению.

Такое решение 16 июня приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд признал виновным адвоката Макоду. Ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему права собственности собственности. Также осужденный лишен права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года. Сам Макода и его защитник подали апелляционные жалобы на приговор.

«Закончить подготовку к апелляционному рассмотрению. Назначить апелляционное рассмотрение по апелляционным жалобам обвиняемого (Макоды – ред.) и защитника обвиняемого на приговор Высшего антикоррупционного суда от 22 апреля 2026 года в 13:00 30 июля 2026 года в помещении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда», – говорится в решении.

Напомним, по версии обвинения, в течение августа-ноября 2017 года Макода с целью личного обогащения, используя свое личное знакомство и дружеские отношения с одним из судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, подвел директор ООО «Гостинец» Юлию Гринду к предоставлению неправомерной выгоды судьям указанного суда при принятии решения в его интересах. В дальнейшем, получив от этого лица денежные средства в размере 120 тыс. долл., завладел ими.

Часть этих средств он потратил на собственные нужды, а остальные продолжил хранить по месту жительства и по месту осуществления адвокатской деятельности до момента их выявления и изъятия во время санкционированных обысков.

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