Сырский анонсировал масштабирование экспериментальных средств противодействия дронам рф

В подразделениях Сил обороны Украины планируют масштабировать использование экспериментальных средств борьбы с российскими ударными беспилотниками и FPV-дронами.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский в Facebook.

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По его словам, характер современной войны постоянно меняется, а массовое применение российских ударных БПЛА и FPV-дронов заставляет Украину искать новые технологические решения для повышения защищенности подразделений на поле боя.

Сырский рассказал, что посетил демонстрационный показ экспериментальных средств противодействия дронам, который организовало Центральное управление инновационной деятельности ВСУ. Событие стало площадкой для взаимодействия военных с разработчиками и производителями современных технологий.

Украинские производители представили ряд перспективных решений и продемонстрировали их работу в условиях, максимально приближенных к боевым. По словам главнокомандующего, полученные результаты свидетельствуют о высоком потенциале этих систем в снижении эффективности вражеских средств воздушного нападения.

В то же время он не раскрыл технических деталей новых разработок из соображений безопасности, отметив, что российские военные должны узнать об их возможностях непосредственно на поле боя.

После анализа результатов испытаний будет принято решение о масштабировании производства и внедрении этих систем в подразделениях Сил обороны.

Также сообщалось, что при Вооруженных силах Украины создадут новые части беспилотных систем, чтобы усилить оборону северной границы Украины, в частности со стороны Беларуси. Также Украина масштабирует беспилотную компоненту в составе территориальной обороны.

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