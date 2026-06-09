САП в следующем месяце направит в суд дело экс-прокурора ГПУ Кулика

Специализированная антикоррупционная прокуратура после 30 июня направит в суд уголовное производство по подозрению бывшего заместителя начальника департамента Генеральной прокуратуры Константина Кулика в злоупотреблениях.

Именно до такой даты решением Высшего антикоррупционного суда от 3 июня сторона защиты ограничена в сроках ознакомления с материалами следствия, сообщает «Слово и дело».

«Установить стороне защиты, а именно: подозреваемому (Кулику – ред.), его защитникам, а также другим лицам, имеющим полномочия защитников в уголовном производстве срок до 30 июня 2026 года включительно для ознакомления с материалами досудебного расследования, после истечения которого сторона защиты будет считаться реализовавшей свое право на доступ к ним», – говорится в решении.

Ранее ВАКС применил заочную меру пресечения в виде содержания под стражей к Кулику.

Напомним, по версии следствия, Ощадбанк обратился в ГФС с жалобой на решение о взыскании налогов. Подозреваемый на тот момент первый замглавы ГФС Сергей Билан, имея исключительное право подписи решений по результатам рассмотрения жалоб и действуя в интересах предприятия, намеренно не подписал готовый проект соответствующего решения в установленный срок. В результате этого жалоба была автоматически удовлетворена, а бюджет упустил возможность взыскать налоги и штрафные санкции на сумму более 641 млн грн.

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