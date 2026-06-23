ВАКС рассмотрит иск о конфискации активов экс-замминистра энергетики

Высший антикоррупционный суд назначил на 6 августа подготовительное заседание по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры к бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейлу о гражданской конфискации.

Такое решение 15 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура просила конфисковать активы экс-замминистра энергетики Александра Хейла. Речь идет о жилом доме и земельном участке площадью 0,0345 га, которые расположены в Киевской области, общей стоимостью 4,95 млн грн. Как указывал прокурор, несмотря на то, что фактическое право собственности на эти активы зарегистрировано на третьих лиц, он приобретен в интересах и по поручению Хейла. И чиновник имеет возможность прямо или косвенно совершать в отношении такого актива действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения им.

Вместе с тем, анализ имущественного положения чиновника и его супруги подтвердил невозможность приобретения этих объектов за счет законных доходов.

«Принять исковое заявление к рассмотрению и открыть производство в деле по иску прокурора САП к (Хейлу Александру Валерьевичу и Березе Марии Александровне – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Назначить подготовительное заседание на 6 августа 2026 года в 13:00 в зале судебных заседаний в помещении Высшего антикоррупционного суда», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП задержали замминистра энергетики Александра Хейло и еще троих человек. По версии следствия, Хейло в сговоре с руководителем одного из государственных угольных предприятий и еще двумя лицами выразил просьбу руководителю другого угольного предприятия, которое находится в западном регионе, предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тысяч долларов.

За это он пообещал обеспечить передачу на хранение с возможностью использования ценного оборудования для добычи угля из шахт государственного предприятия «Селидовуголь» в ГП «Волыньуголь». Речь шла фактически о спасении этого оборудования, поскольку оно находилось неподалеку от зоны боевых действий. Средства должны были передаваться по пяти частям по 100 тыс. дол. на каждой встрече. Они были задержаны после получения 300 тыс. дол.

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