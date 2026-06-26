Суд разрешил съездить за границу обвиняемому по делу экс-министра Сольского

Высший антикоррупционный суд разрешил съездить за границу Евгению Тозловану в рамках служебной командировки. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в причастности к делу бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.

Такое решение 23 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Апелляционная палата увеличила залог Тозловану до 10 млн грн. Ему оставили без изменений следующий перечень обязанностей: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в данном уголовном производстве и со свидетелями обстоятельств, изложенных в письменном уведомлении о подозрении и сдать на хранение загранпаспорта.

Защитник Тозлована попросил суд предоставить его клиенту разрешение на поездку в Мюнхен, Германия для участия в международной отраслевой выставке The Smarter E Europe 2026. Обвиняемый работает на должности менеджера по внешнеэкономической деятельности ООО «ЭНЕРГО РЕСУРС РИ ГРУПП» и получил официальное приглашение для участия.

«Предоставить обвиняемому (Тозловану – ред.) разрешение на выезд в Мюнхен, Федеративной Республики Германия в период с 23 июня по 27 июня 2026 года включительно для участия в международной отраслевой выставке «The Smarter E Europe 2026». Предоставить обвиняемому разрешение на временную выдачу паспорта гражданина Украины для выезда за границу», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении министру агрополитики Николаю Сольскому, его заместителю и другим фигурантам. По версии следствия, участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области обладали правом постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков.

В результате реализации сделки в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн. Они также попытались завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест.

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