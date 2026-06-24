На войне в Украине погиб литовский доброволец

В Украине погиб литовский доброволец Игнас Кайлюс, который пропал без вести в начале июня во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает LRT.

Как отмечается, о гибели около 25-летнего военнослужащего сообщили на странице в Facebook «Memorial – International Volunteers of Ukraine», посвящённой памяти иностранных добровольцев, которые воевали на стороне Украины. Ранее о пропаже литовца писал портал 15min.

«Наш любимый брат из Литвы, который служил в Украине как доброволец, отдал свою жизнь на поле боя. Честь, слава и благодарность нашему брату», – говорится в сообщении.

В начале июня сообщалось, что район, где находился Игнас Кайлюс, подвергся обстрелу со стороны российских войск. После этого информации о его судьбе не было.

Кайлюс служил в Вооружённых силах Украины с февраля на должности помощника гранатомётчика. Последнее боевое задание он выполнял 2 июня.

Напомним, в августе прошлого года на войне погиб 34-летний гражданин Италии Лука Чекка, который воевал на стороне украинских Сил обороны против рф.

Также известно, что в конце июля 2025 года в Украине произошёл один из самых масштабных ударов по иностранным добровольцам – российская ракета попала в столовую тренировочного лагеря возле города Кропивницкий, в результате чего погибли по меньшей мере двенадцать иностранных добровольцев.

Также из инфографики «Слово и дело» можно узнать, сколько иностранных добровольцев и из каких стран погибли на войне в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.