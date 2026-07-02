«Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и почти 500 дронов: в ВС рассказали детали ночной атаки

В ночь на 2 июля россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 74 ракеты различных типов и почти 500 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 524 воздушные цели.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Основное направление атаки пришлось на Киев. Особенность массированной атаки – одновременное применение средств воздушного нападения различных типов с разных направлений, использование большого количества баллистики и реактивных БПЛА.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 570 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 496 БПЛА различных типов:

4 противокорабельные ракеты 3М22 «Циркон» (район пуска – Курская обл., - рф);

24 баллистические ракеты «Искандер-М/С-400» (районы пуска – Брянская, Курская обл., - рф);

34 крылатые ракеты Х-101 (район пуска – Вологодская обл., - рф);

8 крылатых ракет «Калибр» (район пуска – Новороссийск, - рф);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пуска – Воронежская обл., - рф);

496 ударных БПЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас», барражирующих боеприпасов «Бандероль», дронов-имитаторов типа «Пародия» (с направлений: Брянск, Курск, Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское ВОТ АР Крым).

К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, силам ПВО удалось сбить или подавить 524 цели – 48 ракет и 476 беспилотников различных типов:

4 баллистические ракеты «Искандер-М/С-400»;

32 крылатые ракеты Х-101;

8 крылатых ракет «Калибр»;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

476 вражеских БПЛА различных типов.

В то же время зафиксированы попадания 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА на 33 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 18 локациях. Информация по нескольким ракетам уточняется.

Напомним, ночью 2 июля Киев оказался под массированной атакой сначала дронов, а затем баллистики и крылатых ракет. В целом в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах Киева. На данный момент известно о 13 погибших и 86 пострадавших, среди которых – трое детей.

Также известно, что после обстрела в столице перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта.

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