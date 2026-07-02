Атака на Киев: число погибших выросло до 13 человек, более 80 пострадавших

В Киеве до 13 человек выросло количество погибших в результате массированного российского удара. Также уже известно о 86 пострадавших, 70 из них госпитализировали.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Как отмечается, в настоящее время в повреждённом доме в Дарницком районе столицы продолжается поисково-спасательная операция. Количество жертв и пострадавших может возрасти.

В больницах столицы сейчас находятся, в частности, трое детей. Пятилетняя девочка и её годовалый брат, которого сейчас оперируют медики, а также 16-летняя девушка.

По данным спасателей, по двум адресам психологи ГСЧС оказали помощь более 50 жителям повреждённых домов.

К ликвидации последствий атаки привлечены почти 500 спасателей и 96 единиц пожарно-спасательной и специальной техники ГСЧС.

Напомним, ночью 2 июля Киев оказался под массированной атакой сначала дронов, а затем баллистики и крылатых ракет. В целом в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах Киева. Ранее сообщалось о 11 погибших и 56 пострадавших, среди которых – двое детей.

Также известно, что после обстрела в столице перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта.

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