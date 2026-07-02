Возрасло количество пострадавших из-за обстрела Киева: есть погибшие (дополнено)

В ночь на 2 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. В результате обстрела погибли два человека, еще как минимум 16 получили ранения.

Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и городской голова Киева Виталий Кличко.

По состоянию на 4:00 известно об одном погибшем и 11 пострадавших в результате комбинированной атаки на столицу.

В разных районах Киева возникли пожары, повреждены жилые дома, медицинское учреждение и объекты инфраструктуры.

Что сейчас известно о последствиях:

Шевченковский район – частично разрушен жилой дом и медицинское учреждение, повреждено здание подстанции экстренной медицинской помощи. В результате падения обломков загорелся рынок. Ранения получили пятеро медиков и водителей, один из парамедиков находится в крайне тяжелом состоянии.

– частично разрушен жилой дом и медицинское учреждение, повреждено здание подстанции экстренной медицинской помощи. В результате падения обломков загорелся рынок. Ранения получили пятеро медиков и водителей, один из парамедиков находится в крайне тяжелом состоянии. Деснянский район – поврежден девятиэтажный жилой дом, в котором были заблокированы люди.

– поврежден девятиэтажный жилой дом, в котором были заблокированы люди. Голосеевский район – произошел пожар на крыше многоэтажного жильного дома.

– произошел пожар на крыше многоэтажного жильного дома. Печерский район – по двум адресам возникли пожары вблизи жилых домов.

– по двум адресам возникли пожары вблизи жилых домов. Соломенский район – возник пожар вблизи административного здания.

– возник пожар вблизи административного здания. Оболонский район – зафиксированы последствия вражеской атаки, информация о характере повреждений уточняется.

– зафиксированы последствия вражеской атаки, информация о характере повреждений уточняется. Подольский район – зафиксированы последствия атаки, детали уточняются.

– зафиксированы последствия атаки, детали уточняются. Святошинский район – по двум адресам возникли пожары. Также загорелся частный дом, еще в одном доме, куда попали обломки, были заблокированы люди.

– по двум адресам возникли пожары. Также загорелся частный дом, еще в одном доме, куда попали обломки, были заблокированы люди. Дарницкий район – произошло загорание и частичное разрушение пятиэтажного жилого дома. Из-за падения обломков возле жилого дома в одной из квартир были заблокированы люди. Также загорелись частные дома.

Дополнено. Глава КГВА Ткаченко сообщил обновленные данные о погибших из-за обстрела Киева. По состоянию на 5 утра известно о двух жертвах, еще 16 людей получили ранения.

Напомним, ночью 2 июля Киев оказался под массированной атакой сначала дронов, а затем баллистики и крылатых ракет. Сообщалось о пяти пострадавших медиках и разрушении подстанции скорой помощи.

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