В столице перекрыт ряд улиц и изменено движение транспорта после российской атаки

В Киеве после массированной российской атаки 2 июля перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта.

Об этом сообщают первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и Киевская городская государственная администрация.

В патрульной полиции сообщили, что в настоящее время движение транспорта в Киеве временно перекрыто на следующих участках:

улицей Бориспольской (от перекрёстка с улицей Вересневой в направлении переулка Игоря Качуровского);

переулком Игоря Качуровского (от перекрёстка с улицей Юрия Литвинского в направлении улицы Бориспольской);

улицей Новодарницкой (от перекрёстка с улицей Санаторной в направлении улицы Вересневой);

улицей Вересневой (от перекрёстка с улицей Юрия Шевелёва в направлении улицы Юрия Литвинского);

проспектом Берестейским (от перекрёстка с улицей Грушецкой до перекрёстка с улицей Гарматной);

бульваром Тараса Шевченко (от Бессарабской площади до перекрёстка с улицей Евгения Чикаленко);

проспектом Берестейским (от станции метро «Нивки» до перекрёстка с улицей Александровской); улицей Марка Вовчка (от перекрёстка с улицей Семёна Скляренко);

улицей Иоанна Павла II (от перекрёстка с улицей Василия Тютюника в направлении улицы Ежи Гедройця);

улицей Вербовой (от перекрёстка с улицей Добринской в направлении улицы Куренёвской).

Водителей призывают учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.

В КГГА сообщили, что из-за повреждения контактной сети, отсутствия напряжения и ликвидации последствий обстрела ряд маршрутов общественного транспорта курсирует с изменениями.

В частности, задерживается движение троллейбусов № 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50 и трамваев № 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Дополнительно организованы временные автобусные маршруты вместо трамвая №14 («Контрактовая площадь – проспект Відрадный») и троллейбуса №41 («ул. Тулузи – ст. м. «Святошин»»).

Также из-за перекрытия бульвара Тараса Шевченко изменено движение автобусов №114 и №118: они курсируют по маршруту ул. Большая Васильковская – ул. Гетмана Павла Скоропадского – ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко.

Напомним, ночью 2 июля Киев оказался под массированной атакой сначала дронов, а затем баллистики и крылатых ракет. Известно о 11 погибших, также уже подтверждено 56 пострадавших, среди них – двое детей. В целом в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах Киева.

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