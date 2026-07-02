В Киеве стремительно растет число погибших и пострадавших в результате атаки (обновлено)

Количество погибших в результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 2 июля возросло до одиннадцати человек. Также подтверждено 56 раненых, среди них – по меньшей мере двое детей.

Об этом сообщают мэр Киева Виталий Кличко и глава КГВА Тимур Ткаченко.

По состоянию на 7:00 мэр столицы сообщил о десяти погибших в результате массированной атаки рф. В то же время, по данным КГВА, на данный момент подтверждена гибель девяти человек, проверяется информация еще о нескольких людях. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Также подтверждено 56 раненых, в том числе по меньшей мере двое детей. Всего в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах Киева.

По данным ГСЧС, наибольшие разрушения и возгорания зафиксированы в семи районах столицы. В частности, в Дарницком районе частично разрушены жилые пятиэтажный, девятиэтажный и 16-этажный дома, а также частные дома.

В Шевченковском районе произошел пожар общей кровли семиэтажного жилого дома и здания гостиницы. По другим адресам зафиксированы разрушения пятиэтажного дома, возгорание в жилом пятиэтажном доме на площади 300 кв. м, а также пожар в трехэтажном нежилом здании.

В Голосеевском районе в результате атаки загорелся технический этаж 16-этажного жилого дома.

В Печерском районе поврежден девятиэтажный жилой дом, а также возник пожар на первом и втором этажах здания площадью 200 кв. м. Спасатели спасли одного человека.

В Оболонском районе произошел пожар на территории складской площадки. К ближайшему пожарно-спасательному подразделению очевидцы доставили пострадавшего, которому оказали первую домедицинскую помощь.

В Святошинском районе повреждены два частных жилых дома, а в Деснянском – девятиэтажный жилой дом.

Обновлено в 8:10

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что на данный момент в столице подтверждено 11 погибших. Поисково-спасательная операция продолжается, количество жертв и пострадавших может возрасти.

Также глава МВД отметил, что всего в результате массированного удара по Киеву повреждено в результате российского обстрела более 20 жилых домов. Спасатели продолжают работать на 15 локациях.

Напомним, ночью 2 июля Киев оказался под массированной атакой сначала дронов, а затем баллистики и крылатых ракет. Ранее сообщалось о двух погибших и 16 пострадавших.

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