«Это то, что делал Орбан»: Зеленский предположил, почему Навроцкий лишил его ордена

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить его высшей государственной награды Польши, Ордена Белого орла, обусловлено внутриполитической борьбой и может иметь опасные последствия для украинско-польских отношений.

Об этом говорится в интервью президента, которое транслировали в эфире телемарафона «Единые новости».

21 июня 2026, 10:03 «Гордая польская нация»: Навроцкий объяснил, почему забрал у Зеленского Орден Белого Орла Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил, что лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла из-за решения украинского лидера, которое, по его словам, перешло «болевой порог» поляков.

Зеленский, комментируя решение Навроцкого, сравнил его действия с политикой экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, который, по его словам, также пытался получать политические дивиденды на теме Украины.

«Это то, что делал Орбан. Это история, которая закончится плохо», – сказал президент.

По словам Зеленского, он не считает, что решение польского президента связано с двусторонними отношениями между странами. По его мнению, Навроцкий ведет борьбу за политические рейтинги накануне предстоящих выборов и пытается мобилизовать электорат через разжигание антиукраинских настроений.

Президент предостерег, что такая политика может привести к долговременной радикализации общества и ухудшению отношений между украинцами и поляками.

«На ненависти нельзя зарабатывать политические дивиденды. Это в долгосрочной перспективе приведет к плохим отношениям между странами и народами», – отметил он.

Комментируя причину конфликта, Зеленский объяснил, что присвоение Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетного наименования «имени Героев УПА» не было его личной инициативой. По его словам, с такой просьбой обратились сами военнослужащие.

Президент подчеркнул, что за время полномасштабной войны подписал сотни подобных указов и никогда лично не определял названия подразделений.

«Я должен поддержать наших военных. Они – армия, они – наша защита. Если их мотивируют свои герои и исторические фигуры, которых они уважают, я должен делать все, что от меня зависит», – объяснил глава государства.

Зеленский также рассказал, что после критики со стороны Кароля Навроцкого польская сторона требовала отменить соответствующий указ. Однако Киев ответил, что это является внутренним вопросом Украины.

В то же время президент подчеркнул, что Польша должна с уважением относиться к украинской армии, ведь именно она сегодня сдерживает российскую агрессию.

«Без Украины защищенной Польши больше не будет. Это просто невозможно», – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также отметил, что у него были особые отношения с предыдущим президентом Польши Анджеем Дудой, который в 2023 году и вручил ему Орден Белого орла.

По словам Зеленского, он никогда не воспринимал эту награду как личное отличие.

«Это орден не мне. Это орден украинскому народу, а значит нашей армии», – подытожил президент.

Напомним, 19 июня Навроцкий отобрал у Зеленского высшую государственную награду Польши – Орден Белого Орла, которым украинского коллегу ранее отметил экс-президент Анджей Дуда.

После этого шага группа украинских чиновников и политиков объявила, что отказывается от своих польских наград. Об аналогичных решениях сообщили глава МИД Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а также бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Свою награду Зеленский вернул польскому президенту по почте, заметив, что Украина «не будет спорить» из-за этого решения, но выразил надежду, что «будущее подтвердит уважение к украинцам».

Впоследствии польский лидер Кароль Навроцкий аргументировал лишение Владимира Зеленского Ордена Белого Орла действиями украинского президента, которые, по его мнению, перешли «болевой порог» польского общества.

В то же время глава Сейма Польши Влодзимеж Чажастый считает «скандальным» решение Киева назвать одно из подразделений в честь Героев УПА, однако призвал Варшаву к рассудительности. Он подчеркнул, что расшатывание отношений между странами выгодно исключительно россии.

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