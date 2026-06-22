В Польше объяснили, почему отобранный у Зеленского орден до сих пор есть у Муссолини, Екатерины II и Шредера

В канцелярии польского президента ответили на упреки о том, почему отобранный у Владимира Зеленского орден до сих пор есть у итальянского диктатора Бенито Муссолини, российской императрицы Екатерины II и бывшего канцлера ФРГ и «друга Кремля» Герхарда Шредера.

Соответствующее заявление появилось на странице министерки канцелярии президента Польши Агнешки Енджак.

21 июня 2026, 10:03 «Гордая польская нация»: Навроцкий объяснил, почему забрал у Зеленского Орден Белого Орла Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил, что лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла из-за решения украинского лидера, которое, по его словам, перешло «болевой порог» поляков.

По ее словам, Орден Белого Орла является высшей государственной наградой Польши, которую вручают людям за особые заслуги и связь со страной.

Енджак отметила, что Муссолини и Екатерина II уже умерли, а Польша не забирает ордена посмертно. В то же время относительно Шредера она заявила, что бывший канцлер Германии, несмотря на его поддержку политики россии, якобы не оскорблял польский народ так открыто, как Зеленский.

«Бывший канцлер Германии никогда не оскорблял польский народ так открыто, как президент Украины, хотя его деятельность в пользу путинской России следует осуждать как вредную для Польши и Европы. Во времена правления Шредера в Германии не устанавливали никаких памятников в честь Гитлера или Гиммлера. Ни одно подразделение Бундесвера не получило имени «героев СС», – объяснила Енджак.

Она также заявила, что Зеленский не высказывал претензий относительно наличия этих орденов, когда сам получал награду три года назад. По словам Енджак, возвращение Зеленским награды стало «еще одним оскорблением» после споров вокруг украинских военных подразделений, названных в честь Героев УПА.

«Президент Навроцкий забрал орден, а не руку помощи. Мы поддерживаем Украину, но не позволим себя оскорблять», – подытожила она.

Напомним, 19 июня Навроцкий отобрал у Зеленского высшую государственную награду Польши – Орден Белого Орла, которым украинского коллегу ранее наградил экс-президент Анджей Дуда.

После этого шага группа украинских высокопоставленных чиновников и политиков объявила, что отказывается от своих польских наград. Об аналогичных решениях сообщили глава МИД Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а также бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Свою награду Зеленский вернул польскому президенту по почте, отметив, что Украина «не будет спорить» из-за этого решения, но надеется, что «будущее подтвердит уважение к украинцам».

Впоследствии польский лидер Кароль Навроцкий аргументировал лишение Владимира Зеленского Ордена Белого Орла действиями украинского президента, которые, по его мнению, перешли «болевой порог» польского общества.

В то же время глава Сейма Польши Влодзимеж Чажастый считает «скандальным» решение Киева назвать одно из подразделений в честь Героев УПА, однако призвал Варшаву к взвешенности. Он подчеркнул, что расшатывание отношений между странами выгодно исключительно россии.

А сам Зеленский уже заявил, что решение лишить его высшей государственной награды Польши, Ордена Белого Орла может повлечь за собой опасные последствия для украинско-польских отношений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.