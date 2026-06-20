«Скрининг здоровья 40+»: стало известно, сколько украинцев подали заявки на получение средств

По состоянию на 20 июня 1 миллион украинцев уже подали заявки на получение средств для участия в национальной программе «Скрининг здоровья 40+».

Об этом сообщила глава Кабмина Юлия Свириденко в Telegram.

15 декабря 2025, 16:41 Как менялись расходы на медицину до большой войны, во время пандемии и вторжения рф Как менялось бюджетное финансирование МОЗ и программы НСЗУ государственных гарантий медицинского обслуживания населения с 2019 по 2025 год, а также сколько заложили на 2026 год – на инфографике.

Она напомнила, что после рассмотрения заявки человек получает 2 000 грн поддержки от государства на оплату обследований в медицинском учреждении, участвующем в программе.

«Скрининг здоровья помогает выявить риски для жизни и здоровья граждан на ранних стадиях и предотвратить их развитие. Речь идет, в частности, о сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, а также об оценке психического здоровья», – написала Свириденко.

Премьер также напомнила, что пройти скрининг можно в 2 227 пунктах оказания услуги в государственных, коммунальных или частных медицинских учреждениях. Выбрать учреждение можно независимо от места проживания или регистрации.

Подать заявку на получение средств можно через приложение «Дія» или в ЦНАПе. После получения средств необходимо выбрать удобное медицинское учреждение из перечня участников программы и записаться на обследование.

Напомним, с 31 января 2026 года украинцы начали получать первые приглашения на участие в программе «Скрининг здоровья 40+». Уведомления поступали в приложении «Дия». В апреле упростили правила программы «Скрининг 40+».

Ранее мы рассказывали, как менялись расходы на медицину до войны, во время пандемии и вторжения рф. Также на нашей инфографике – как менялась средняя зарплата медработников в Украине.

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