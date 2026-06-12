Украина и Польша достигли соглашения по работе одного из самых загруженных КПП на границе

Автобусное сообщение через пункт пропуска «Шегини – Медика» на украинско-польской границе летом 2026 года будет работать без ограничений, несмотря на проведение ремонтных работ.
Об этом сообщил вице-премьер-министер по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
По его словам, соответствующей договоренности удалось достичь в ходе переговоров между Министерством развития общин и территорий Украины и Министерством внутренних дел Польши при содействии Посольства Украины в Польше.
«Автобусное сообщение через пункт пропуска Шегини – Медика не будет остановлено в течение летнего сезона даже во время проведения ремонтных работ», – отметил Кулеба.
Отмечается, что это решение позволит обеспечить стабильное транспортное сообщение между Украиной и Польшей для пассажиров и международных перевозчиков в период повышенной нагрузки.
Напомним, 10 июня Государственная пограничная служба сообщала, что из-за масштабной реконструкции на КПП «Шегини – Медика» пропуск автобусов из Украины в Польшу могут ограничить до ноября 2027 года. В то же время движение автобусов в направлении Польша – Украина планировали оставить без изменений.
Также сообщалось, что в апреле масштабировали услугу онлайн-бронирования «еЧерга» для автобусов на КПП «Устилуг – Зосин» на границе с Польшей и «Сокиряны – Окница» на границе с Молдовой.
Кроме того, уже этим летом ожидается запуск нового пункта пропуска на румынской границе, который должен разгрузить другие направления и значительно ускорить пересечение для пассажиров.
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