Украина и Польша достигли соглашения по работе одного из самых загруженных КПП на границе

Автобусное сообщение через пункт пропуска «Шегини – Медика» на украинско-польской границе летом 2026 года будет работать без ограничений, несмотря на проведение ремонтных работ.

Об этом сообщил вице-премьер-министер по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

10 июня 2026, 17:57 Польша закрывает на въезд из Украины один из самых загруженных пунктов пропуска Пункт пропуска Шегини – Медика приостанавливает пропуск автобусов из Украины в Польшу с 15 июня 2026 года до ноября 2027 года из-за ремонтных работ.

По его словам, соответствующей договоренности удалось достичь в ходе переговоров между Министерством развития общин и территорий Украины и Министерством внутренних дел Польши при содействии Посольства Украины в Польше.

«Автобусное сообщение через пункт пропуска Шегини – Медика не будет остановлено в течение летнего сезона даже во время проведения ремонтных работ», – отметил Кулеба.

Отмечается, что это решение позволит обеспечить стабильное транспортное сообщение между Украиной и Польшей для пассажиров и международных перевозчиков в период повышенной нагрузки.

Напомним, 10 июня Государственная пограничная служба сообщала, что из-за масштабной реконструкции на КПП «Шегини – Медика» пропуск автобусов из Украины в Польшу могут ограничить до ноября 2027 года. В то же время движение автобусов в направлении Польша – Украина планировали оставить без изменений.

Также сообщалось, что в апреле масштабировали услугу онлайн-бронирования «еЧерга» для автобусов на КПП «Устилуг – Зосин» на границе с Польшей и «Сокиряны – Окница» на границе с Молдовой.

Кроме того, уже этим летом ожидается запуск нового пункта пропуска на румынской границе, который должен разгрузить другие направления и значительно ускорить пересечение для пассажиров.

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