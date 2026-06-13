На украинско-молдавской границе возобновили пропуск транспорта после технического сбоя

В пункте пропуска «Паланка» в Одесской области вечером в субботу, 13 июня, возобновили работу в штатном режиме после того, как пропускные операции приостанавливали из-за технической неисправности.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

12 июня 2026, 01:59 Украина и Польша достигли соглашения по работе одного из самых загруженных КПП на границе Автобусное сообщение через пункт пропуска «Шегини – Медика» на границе с Польшей не будут останавливать во время ремонтных работ в летний сезон 2026 года.

«Внимание! В пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» приостановлены пропускные операции. В связи с техническими неисправностями оформление лиц и транспортных средств временно приостановлено», – сообщали днем пограничники.

На фоне закрытия КПП украинцам рекомендовали выбирать альтернативные пункты пропуска и учитывать эту информацию при планировании поездок.

Как отмечается, по состоянию на 19:00 13 июня пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» на границе с Республикой Молдова заработал в обычном режиме.

Напомним, накануне Украина и Польша достигли соглашения по работе одного из самых загруженных КПП на границе, несмотря на проведение ремонтных работ.

Также сообщалось, что в апреле масштабировали услугу онлайн-бронирования «єЧерга» для автобусов на КПП «Устилуг – Зосин» на границе с Польшей и «Сокиряны – Окница» на границе с Молдовой.

Кроме того, уже этим летом ожидается запуск нового пункта пропуска на румынской границе, который должен разгрузить другие направления и ускорить пересечение для пассажиров.

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