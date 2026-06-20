Трамп показал подаренный Катаром Boeing 747, он станет основным бортом для его перелетов

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Дональд Трамп презентовал подаренный Катаром Boeing 747, который планируют использовать как новый президентский самолет США.
Скриншот с видео

Президент США Дональд Трамп впервые показал роскошный самолет Boeing 747, который был подарен Катаром и должен стать новым основным бортом для президентских перелетов.

Об этом сообщает NBC News.

Сделать дедушке приятно. Колонка Леонида ШвецаЗа почти полтора года своего второго президентства образ президента-волшебника Трампа развеялся.

Самолет находится на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном и уже презентован как будущий президентский борт. Трамп заявил, что его последний перелет с саммита G7 во Франции стал финальным использованием нынешнего президентского самолета.

Он неоднократно подчеркивал, что новый самолет является «самым большим и лучшим во всех смыслах», называя его фактически «летающим Белым домом» с беспрецедентным уровнем роскоши.

Ожидается, что новый Air Force One совершит церемониальный пролет над Вашингтоном 4 июля – во время празднования 250-летия Соединенных Штатов – вместе с другими самолетами.

Стоимость самого борта оценивается примерно в 400 млн долларов, однако его переоборудование под президентские нужды, по оценкам экспертов, могло стоить более 1 млрд долларов.

Подарок Катара вывал двухпартийную критику в США из-за рисков безопасности и этических рисков. В частности, внимание привлекло то, что после завершения каденции самолет, вероятно, не будет передан следующим президентам, а попадет в президентскую библиотеку Трампа.

Между тем белые избиратели рабочего класса в США, которые традиционно считались одной из самых преданных электоральных групп Дональда Трампа, начали терять доверие к президенту из-за экономической ситуации в стране.

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Дональд Трамп США Самолет Катар
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