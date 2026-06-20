Трамп показал подаренный Катаром Boeing 747, он станет основным бортом для его перелетов

Президент США Дональд Трамп впервые показал роскошный самолет Boeing 747, который был подарен Катаром и должен стать новым основным бортом для президентских перелетов.
Об этом сообщает NBC News.
Самолет находится на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном и уже презентован как будущий президентский борт. Трамп заявил, что его последний перелет с саммита G7 во Франции стал финальным использованием нынешнего президентского самолета.
Он неоднократно подчеркивал, что новый самолет является «самым большим и лучшим во всех смыслах», называя его фактически «летающим Белым домом» с беспрецедентным уровнем роскоши.
Ожидается, что новый Air Force One совершит церемониальный пролет над Вашингтоном 4 июля – во время празднования 250-летия Соединенных Штатов – вместе с другими самолетами.
Стоимость самого борта оценивается примерно в 400 млн долларов, однако его переоборудование под президентские нужды, по оценкам экспертов, могло стоить более 1 млрд долларов.
Подарок Катара вывал двухпартийную критику в США из-за рисков безопасности и этических рисков. В частности, внимание привлекло то, что после завершения каденции самолет, вероятно, не будет передан следующим президентам, а попадет в президентскую библиотеку Трампа.
Между тем белые избиратели рабочего класса в США, которые традиционно считались одной из самых преданных электоральных групп Дональда Трампа, начали терять доверие к президенту из-за экономической ситуации в стране.
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