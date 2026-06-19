Запрет на посещение школ невакцинированным детям: в МОЗ дали официальное разъяснение

Общество
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Минздрав объяснил изменения в законопроекте об инфекционных болезнях и опроверг слухи о полном запрете обучения для невакцинированных детей. Рассказываем, могут ли детей не допустить в школу, когда это разрешено и какие альтернативы предусмотрены.
фото: freepik

Министерство здравоохранения Украины официально объяснило правила посещения образовательных учреждений детьми, не получившими плановых прививок.

Ситуацию вокруг прививок и нового законопроекта разъяснил Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин для «УП.Життя».

Как изменится календарь прививок в Украине с 2026 годаОбновленный Календарь профилактических прививок с 1 января 2026 года будет охватывать обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний, среди которых прививки девочкам 12-13 лет от ВПЧ. Подробнее – на инфографике.

В соцсетях в последние дни активно распространялись сообщения о якобы полном запрете посещения школ для детей без обязательных прививок. Причиной обсуждений стал законопроект №15286, зарегистрированный в Верховной Раде. Однако, в Минздраве утверждают, что эти страхи преувеличены.

Кузин объяснил, что документ не вводит новых жестких ограничений для невакцинированных учеников, а лишь обновляет устаревшее законодательство.

Речь идет о новой редакции закона об инфекционных болезнях, которую Минздрав подал в парламент в начале июня 2026 года. Действующий документ действует еще с 2000 года, поэтому его решили привести в соответствие с современными нормами и стандартами ЕС.

По словам Кузина, сначала планировали точечные правки, но из-за масштаба изменений пришлось готовить полностью обновленный текст.

В Минздраве уверяют, что никакого тотального запрета на посещение школ, садиков или университетов не предусматривается.

В то же время учебные заведения смогут временно ограничивать посещение в случае сложной эпидемической ситуации, например, во время вспышек кори или превышения порогов заболеваемости гриппом.

Такие решения не будут постоянными и будут применяться только при наличии рисков для здоровья детей и коллективов.

Решение о временном недопуске принимает руководитель учебного заведения. Но важный нюанс – ребенку должны предложить альтернативу: дистанционное или индивидуальное обучение.

Отдельно предусмотрены исключения для детей с медицинскими противопоказаниями, которые подтверждает врач.

В Минздраве также отмечают, что подобные ограничения не нарушают прав человека. Европейский суд по правам человека еще в 2021 году признал, что требование вакцинации для посещения детских учреждений является допустимым.

Напомним, ранее инфекционист назвала самую опасную болезнь сезона, которая является наибольшим вызовом для Украины после COVID.

Также на инфографике «Слово и дело» можно узнать, как изменился календарь прививок в Украине в 2026 году.

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Дети Обучение Прививки Вакцинация
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