Военным ограничат доступ к азартным играм: Кабмин принял постановление

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Кабмин принял постановление, запускающее механизм ограничения доступа военнослужащих к азартным играм на период военного положения.
Фото: Depositphotos

Кабинет министров принял постановление, запускающее механизм ограничения доступа военнослужащих к азартным играм на период военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Азартные игры в ВСУ: сработает ли ставка на запрет и как решают проблему азартных игр в армиях мираПравительство решило ограничить доступ военнослужащих к онлайн-казино. Как менялось регулирование азартных игр в Украине и к каким последствиям может привести запрет на азартные игры в ВСУ – в материале «Слово и дело».

Согласно решению, после завершения технических работ при регистрации или входе в легальное онлайн-казино данные пользователей будут автоматически проверяться не только в реестре лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, но и в реестре военнослужащих, который создает Минобороны. Если система подтвердит прохождение военной службы, доступ к игре будет заблокирован.

При этом организаторы азартных игр не будут получать информацию о причинах ограничения. Им будет поступать только сообщение о невозможности доступа к сервису без раскрытия данных о военном статусе пользователя.

«Это постановление создает основу для дополнительного механизма защиты военнослужащих и является частью нашей системной работы в сфере ответственной игры», – заявила заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева.

В Минцифры добавили, что обмен данными между государственными реестрами будет происходить через систему электронного взаимодействия «Трембита».

Напомним, ранее «Слово и дело» рассказывало об ожидаемых и реальных поступлениях в бюджет от игорного бизнеса в Украине.

Мы также проанализировали, сколько зарабатывают сами операторы игорного рынка.

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