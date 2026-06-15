Экс-чиновница Центрэнерго пошла на сделку по делу о 176 млн грн убытков

**Высший антикоррупционный суд выделил в отдельное производство материалы по бывшему директору департамента по финансово-экономическим вопросам и энерготрейдингу «Центрэнерго» Екатерине Токарь по делу о нанесении 176 млн грн убытков госкомпании.

Такое решение 5 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, Токарь пошла на соглашение о признании виновности. Поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил выделить по ней материалы в отдельное производство, а в этом продолжить судить экс-члена правления ПАО «Центрэнерго» Александра Уварова.

«Ходатайство прокурора – удовлетворить. Выделить в отдельное производство материалы уголовного производства по части обвинения (Токарь – ред.) в совершении уголовного правонарушения (преступления), предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2, ст. 364 УК; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК. Продолжить судебное производство по обвинению (Уварова – ред.) в совершении уголовных правонарушений (преступлений), предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК», – говорится в решении.

Ранее антикоррупционный суд решил заочно судить двух фигурантов этого дела.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о 176 млн грн убытков «Центрэнерго». По данным следствия, в 2020 году ПАО «Центрэнерго» заключило соглашение о продаже электроэнергии ООО «Юнайтед Энерджи»-победителю аукциона. Из-за неотбора законтрактованной по этим соглашениям электроэнергии компания-победитель должна была заплатить штраф. Чтобы этого избежать, с ПАО задним числом заключили дополнительные соглашения: исключили из основных соглашений положения о разрешенных пределах отклонения от объемов отъема электроэнергии.

Такие изменения позволили упомянутому ООО отбирать любой объем электроэнергии, несмотря на то, что по условию проведенных аукционов отнятие договорного объема электроэнергии должно быть гарантировано. В результате этих действий ПАО не получило 176,8 млн грн.

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