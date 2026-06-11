В Запорожье мужчина напал с ножом на полицейских, раненых госпитализировали

В Запорожье фигурант уголовного производства во время обыска нанес ножевые ранения трем полицейским. В ответ правоохранители применили табельное оружие, в результате чего нападавший скончался.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Запорожской области.

Отмечается, что сегодня, 11 июня, около 15:40 в Заводском районе Запорожья во время проведения санкционированного обыска по месту жительства фигуранта уголовного производства произошло вооруженное нападение на сотрудников полиции.

Подозреваемый внезапно напал на правоохранителей, применив слезоточивый газ и нанеся ножевые ранения трем полицейским.

«Несмотря на законные требования прекратить противоправные действия, нападавший продолжал оказывать вооруженное сопротивление и создавал непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. Для предотвращения смертельной опасности один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в результате полученного ранения нападавший скончался.

Как сообщается, трое полицейских с ножевыми ранениями были госпитализированы, сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

«На месте происшествия работают следственно-опертивная группа, сотрудники Государственного бюро расследований и другие профильные службы. Проводится комплекс первоочередных следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия», – добавили в пресс-службе.

Как известно, весной в Запорожье во время нападения на патрульных полицейский применил табельное огнестрельное оружие. Один из подозреваемых погиб, а другой был задержан.

Напомним, в мае в Хмельницкой области во время проверки документов водителя произошло вооруженное нападение на правоохранителей. Один полицейский погиб, еще один получил ранения. Нападавшего ликвидировали.

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