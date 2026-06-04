В ПФУ ответили, можно ли будет оцифровать трудовую книжку после 10 июня

В Украине продолжается переход на электронные трудовые книжки, и дедлайн для завершения основного этапа оцифровки бумажных документов определен на 10 июня 2026 года. Впрочем, у граждан останется возможность подавать данные и после этой даты.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
В ПФУ объясняют, что до 10 июня действует переходный период, когда работодатели и работники могут загружать скан-копии трудовых книжек через веб-портал электронных услуг.
Однако, после 10 июня:
- сервис подачи документов не прекращается;
- скан-копии трудовых книжек можно будет подавать и в дальнейшем;
- электронная трудовая книжка постепенно станет основным источником данных о трудовой деятельности.
В Пенсионном фонде подчеркивают, что распространенные опасения относительно «потери стажа» или «недействительности бумажных трудовых книжек» не соответствуют действительности.
Бумажные документы и в дальнейшем остаются в силе, в частности для подтверждения стажа до 1 января 2004 года при назначении пенсии.
Также законодательство не предусматривает никаких штрафов за то, что трудовую книжку не оцифровали до установленного срока.
Оцифровать трудовую книжку можно самостоятельно или через работодателя – путем загрузки скан-копий на веб-портал электронных услуг ПФУ. Процедура будет оставаться доступной и после завершения переходного периода.
В фонде призывают граждан не волноваться из-за дедлайна и не поддаваться информационным манипуляциям, поскольку процесс перехода на электронный формат является постепенным и не влияет на уже приобретенный страховый стаж.
Напомним, ранее сообщалось, что после 10 июня обычные бумажные трудовые книжки останутся в силе даже после того, как все данные будут полностью переведены в цифровой формат. Вместе с тем, вся главная информация о стаже работы граждан отныне официально будет аккумулироваться и храниться в электронном реестре Пенсионного фонда.
Также в Украине на официальном уровне упростили процесс подтверждения страхового стажа для назначения пенсий. Благодаря обновленным механизмам граждане, чьи документы были утеряны из-за временной оккупации территорий, ликвидации предприятий-работодателей или уничтожения архивных учреждений, теперь могут значительно проще доказать свой предыдущий опыт работы.
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