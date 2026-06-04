В ПФУ ответили, можно ли будет оцифровать трудовую книжку после 10 июня

Общество
Читати українською
ПФУ объяснил, можно ли оцифровать трудовую книжку после 10 июня 2026 года. Скан-копии документов можно подавать и после завершения переходного периода, а страховой стаж и бумажные трудовые книжки остаются в силе.
Фото: nikopolnews.net

В Украине продолжается переход на электронные трудовые книжки, и дедлайн для завершения основного этапа оцифровки бумажных документов определен на 10 июня 2026 года. Впрочем, у граждан останется возможность подавать данные и после этой даты.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Какой стаж необходим для выхода на пенсию по возрастуФактический возраст выхода на пенсию по старости в Украине зависит от страхового стажа. Сколько лет нужно проработать, чтобы получить пенсию, превышающую социальную – на инфографике.

В ПФУ объясняют, что до 10 июня действует переходный период, когда работодатели и работники могут загружать скан-копии трудовых книжек через веб-портал электронных услуг.

Однако, после 10 июня:

  • сервис подачи документов не прекращается;
  • скан-копии трудовых книжек можно будет подавать и в дальнейшем;
  • электронная трудовая книжка постепенно станет основным источником данных о трудовой деятельности.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что распространенные опасения относительно «потери стажа» или «недействительности бумажных трудовых книжек» не соответствуют действительности.

Бумажные документы и в дальнейшем остаются в силе, в частности для подтверждения стажа до 1 января 2004 года при назначении пенсии.

Также законодательство не предусматривает никаких штрафов за то, что трудовую книжку не оцифровали до установленного срока.

Оцифровать трудовую книжку можно самостоятельно или через работодателя – путем загрузки скан-копий на веб-портал электронных услуг ПФУ. Процедура будет оставаться доступной и после завершения переходного периода.

В фонде призывают граждан не волноваться из-за дедлайна и не поддаваться информационным манипуляциям, поскольку процесс перехода на электронный формат является постепенным и не влияет на уже приобретенный страховый стаж.

Напомним, ранее сообщалось, что после 10 июня обычные бумажные трудовые книжки останутся в силе даже после того, как все данные будут полностью переведены в цифровой формат. Вместе с тем, вся главная информация о стаже работы граждан отныне официально будет аккумулироваться и храниться в электронном реестре Пенсионного фонда.

Также в Украине на официальном уровне упростили процесс подтверждения страхового стажа для назначения пенсий. Благодаря обновленным механизмам граждане, чьи документы были утеряны из-за временной оккупации территорий, ликвидации предприятий-работодателей или уничтожения архивных учреждений, теперь могут значительно проще доказать свой предыдущий опыт работы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Цифровизация Пенсионный фонд Трудовая книжка Трудовой стаж
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

США, Израиль и Ливан договорились о возобновлении перемирия: что предусматривает договор
В ПФУ ответили, можно ли будет оцифровать трудовую книжку после 10 июня
Рф теряет доходы из-за рекордных дотаций НПЗ на фоне украинских ударов – СМИ
Фальшивые штрафы за ПДД рассылают в Viber и Telegram: в МВД объяснили, как их распознать
Франция задержала российского капитана танкера из «теневого флота» рф
Три страны Европы готовят план привлечения путина к переговорам с Украиной – СМИ
В ЕС готовят открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы
Помощь Украине на $400 млн: Рубио анонсировал решение в ближайшее время
итогиВСУ поразили объекты в Петербурге и Кронштадте, а в Киев прибыл генсек НАТО. Главное за день
Война россии против Украины угрожает дальнейшей эскалацией – Рубио
Больше новостей