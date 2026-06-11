В Польше похитили двух украинцев и требовали у них деньги

В городе Вроцлав польская полиция задержала группу лиц, которые похитили двух 20-летних граждан Украины и удерживали их в подвале заведения в центре города, требуя деньги и доступ к банковским счетам.

Об этом сообщает издание RMF24.

По данным следствия, в конце мая двух молодых украинцев поочередно выманили под разными предлогами: одного – во двор на улице Бардзкой, другого – на парковку на улице Сьверадовской. Там их силой посадили в автомобиль и перевезли в подвал ресторана в историческом центре Вроцлава.

Правоохранители сообщают, что нападавшие угрожали и применяли физическое насилие, заставляя потерпевших передать пароли к банковским приложениям и брать деньги в долг у знакомых. Целью было получить как можно большую сумму средств.

Полиция установила и задержала четырех подозреваемых в возрасте от 25 до 30 лет. Среди них – граждане Казахстана, Украины и Туниса. Всем предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы с особой жестокостью, разбое, вымогательстве и избиении. Суд постановил взять всех подозреваемых под стражу.

Напомним, в мае в Польше четверо мужчин напали на 20-летнего украинца. По данным правоохранителей, его избили после того, как он не смог спеть польские песни.

В апреле во время празднований Дня освобождения в Риме произошли нападения на участников мероприятий с украинскими флагами. Из-за инцидентов на место событий привлекались полиция и медики.

А в феврале 2025 года в столице Братиславы неизвестные жестоко избили бездомного гражданина Украины, в результате чего он погиб.

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