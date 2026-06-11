Пентагон частично эвакуировали из-за «инцидента с опасными материалами» – CNN

В здании Пентагона в части помещений был введен режим блокировки и эвакуации из-за инцидента, связанного с потенциально опасными материалами.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники и местные службы реагирования.

По данным представителей оборонного ведомства, внутри комплекса была зафиксирована проблема с качеством воздуха, требовавшая «немедленных мер предосторожности». После этого на территории Пентагона задействовали стандартные протоколы безопасности, пока специалисты устанавливают характер инцидента.

Эвакуация и блокировка коснулись нескольких этажей и коридоров. Речь идет о втором-пятом этаже в секторах четыре-семь. Часть помещений закрыли, а в отдельных зонах отмечено присутствие спасателей в защитном снаряжении и противогазах.

Во внутренних сообщениях отмечается, что дополнительные тесты на качество воздуха могут длиться от одного до двух часов. Власти призывают сотрудников следовать инструкциям.

Напомним, что в начале мая неподалеку от Белого дома произошла стрельба. Ее устроил вооруженный мужчина при попытке задержания.

А спустя две с половиной недели в Вашингтоне возле Белого дома снова произошла стрельба, есть погибший и раненый.

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