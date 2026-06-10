Польша закрывает на въезд из Украины один из самых загруженных пунктов пропуска

С понедельника, 15 июня 2026 года, пункт пропуска «Шегини – Медика» прекратит пропускать автобусы, следующие из Украины в Польшу, из-за начала ремонтных работ на автобусной полосе.

Об этом 10 июня сообщила Государственная таможенная служба Украины со ссылкой на таможенную администрацию Польши.

«Вниманию перевозчиков и пассажиров! По информации таможенной администрации Республики Польша, с 15 июня 2026 года начинаются ремонтные работы автобусной полосы движения на въезд в Республику Польша в пункте пропуска "Шегини – Медика". Пропуск автобусов из Украины в Польшу в этот период осуществляться не будет», – говорится в сообщении ГТС Украины.

31 марта 2026, 14:40 Ремонт дорог в условиях большой войны: что сделали и сколько средств потратили В Украине с марта возобновили текущий ремонт дорог общего пользования, не включая капитальный. На инфографике – объемы и стоимость ремонта и строительства дорог с 2022 по 2025 год.

По предварительным данным таможенников, ремонтные работы продлятся до ноября 2027 года. То есть движение автобусов через этот ПП в сторону Польши приостановлено почти на 1,5 года.

Пропуск автобусов из Польши в Украину будет осуществляться в штатном режиме.

Таможенники также подчеркнули, что для пересечения государственной границы в направлении выезда из Украины в Польшу необходимо выбирать другие пункты пропуска на украинско-польской границе. Также они просят перевозчиков учесть указанную информацию при планировании маршрутов и заблаговременно информировать об этом пассажиров.

Как известно, контрольно-пропускной пункт «Шегини – Медика» – одно из самых загруженных направлений для выезда из Украины в Польшу.

Напомним, тем временем в Украине завершили первоочередные ремонты на основных автодорогах. Речь идет прежде всего об устранении выбоин и других деформаций, возникших после зимы.

А 1 мая украинские дорожники завершили основной ремонт 12 международных трасс, который начался в феврале. Работы выполнили с опережением графика.

Ранее глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин сообщал, что средняя стоимость ремонта одного квадратного метра дороги в Украине составляет около 1200 грн.

Также стало известно, что в Украине расширили возможность бронирования времени пересечения границы для автобусов в системе «єЧерга». Она заработала еще на двух пунктах пропуска.

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