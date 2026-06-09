Подозреваемому экс-заместителю Кличко снова продлили обязанности

Политика
Читати українською
Суд в очередной раз поддержал ходатайство прокурора САП о продлении процессуальных обязательств экс-чиновнику.
фото: vechirniy.kyiv.ua

Высший антикоррупционный суд продлил до 28 июля срок действия обязанностей, возложенных на бывшего заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петра Оленича. НАБУ и САП подозревают его в причастности к земельному делу бизнесмена Дениса Комарницкого.

Такое решение 28 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд арестовал Оленича с альтернативой 15 млн грн залога. Эти средства внесли и он вышел из-под стражи. На подозреваемого возложили следующие обязанности: прибывать по каждому вызову; не отлучаться за пределы Украины без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; сдать на хранение загранпаспорта и воздерживаться от общения с рядом лиц.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить действия этих обязанностей еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора САП удовлетворить. Продлить подозреваемому (Оленичу – ред.) срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК, до 28 июля 2026 года включительно, но не дольше сроков досудебного расследования», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП вручили подозрения 10 лицам, среди которых Денис Комарницкий, заместитель председателя КГГА Петр Оленич, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений Михаил Терентьев и член этой комиссии Елена Марченко. По версии следствия, чиновники занимались незаконной приватизацией земель под строительство. Кроме того, они пытались взять под полный контроль процедуру принятия решений по предоставлению прав на землю.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Виталий Кличко НАБУ САП коррупция КГГА Земля Киевсовет Высший антикоррупционный суд Денис Комарницкий Петр Оленич
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Антикоррупционный суд будет коллегиально судить нардепа Шевченко
13 часов в укрытиях: омбудсман заявил о провале организации НМТ на Одесщине
Подозреваемому экс-заместителю Кличко снова продлили обязанности
САП в следующем месяце направит в суд дело экс-прокурора ГПУ Кулика
Киев уже во второй раз отказался отменить повышение тарифов на проезд
Прокурора МУС отстранили от работы на фоне расследования о сексуальных домогательствах
В Запорожье до 32 возросло количество пострадавших в результате российского удара
ВАКС в очередной раз продлил арест гендиректора Павлоградского химзавода
Антикоррупционный суд приговорил к 4,5 годам колонии столичного адвоката
Президент рассказал, кто поможет Украине с антибаллистикой и анонсировал новые санкции против рф
Больше новостей