ВАКС определил залог фигуранту дела о завладении 36 млн грн Госрезерва

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн с возложением обязанностей к директору ООО «НПП» Укрзерноинвест» Ивану Землину. НАБУ и САП подозревают его в причастности к схеме завладения почти 36 млн грн государственной организации «Комбинат «Прогресс», находящейся в ведении Государственного агентства резерва.

Такое решение 27 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство о применении меры пресечения в виде залога удовлетворить частично. Применить к подозреваемому (Землину – ред.) меру пресечения в виде залога в размере 2 000 000 грн», – говорится в решении.

На него возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; не отлучаться из населенного пункта, где он находится, без разрешения; сдать на хранение загранпаспорта; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, а также со свидетелем; носить электронный браслет.

Ранее суд заключил под стражу подозреваемого организатора этой схемы Игоря Кривенко. Альтернативой ему определили 15 млн грн залога.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем участникам преступной схемы по завладению средствами государственного предприятия, находящегося в сфере управления Госрезерва. Осенью 2022 года лица разработали схему завладения денежными средствами, которые госпредприятие получало за складские услуги.

Схема заключалась в предоставлении складских площадей подконтрольным частным компаниям под видом услуг хранения. Чиновники ГП заключали с этими фирмами фиктивные договоры и вносили заведомо ложные сведения в акты приемки-передачи. Согласно документам площадь арендованных помещений была значительно меньше, чем использовалась фактически. В дальнейшем подконтрольные компании сдавали гораздо большие площади складских помещений в реальном секторе экономики.

Такие действия привели к нанесению около 36 млн грн убытков. Эти средства участники схемы обналичивали и распоряжались ими по собственному усмотрению.

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