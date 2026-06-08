Суд возобновил слушание дела мобилизованного судьи с Киевщины

Высший антикоррупционный суд возобновил слушание уголовного производства по обвинению судьи Броварского горрайонного суда Киевской области Владимира Сердинского в получении 4000 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Такое решение 1 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд приостановил слушание дела Сердынского. Как установила коллегия, он проходит военную службу в должности стрелка-помощника гранатометчика стрелкового отделения стрелковой роты, что подтверждается письмом за подписью командира соответствующей воинской части.

«Восстановить судебное производство по уголовному производству по обвинению (Сердинского – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Назначить судебное заседание 29 июля 2026 в 13:30», – говорится в решении.

Напомним, САП направила в суд дело судьи Броварского горрайонного суда Киевского суда Владимира Сердинского. По версии обвинения, судья получил неправомерную выгоду от представителя одной из сторон по гражданскому делу за принятие решения в его интересах. Часть неправомерной выгоды на сумму 1000 долларов он получил раньше за принятие им решения о истребовании доказательств по делу. При получении второй части неправомерной выгоды на сумму 3000 дол. за принятие им в этот день решения о взыскании долга в пользу истца его разоблачили «на горячем» детективы НАБУ.

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