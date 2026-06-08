ВАКС обязал доставить обвиняемого экс-руководителя филиала УЗ

Экономика
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Антикоррупционный суд поддержал прошение прокурора САП о применении принудительных мер к обвиняемому.
фото: facebook.com/tsvigun.public

Высший антикоррупционный суд обязал принудительно доставить на заседание бывшего начальника филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» Виталия Цвигуна в рамках дела депутата Полтавского областного совета Сергея Белашова о завладении более 206 млн грн УЗ.

Такое решение 2 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство прокурора – удовлетворить. Осуществить привод обвиняемого (Цвигуна – ред.) непосредственно в помещение Высшего антикоррупционного суда в судебные заседания 9 июня 2026 года в 15:00», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату Полтавского облсовета Сергею Белашову. По версии следствия он причастен к завладению почти 204 млн грн филиала «Центр обеспечения производства» УЗ. Кроме Белашова по делу также сообщили бывшему директору филиала ЦОИ Виталию Цвигуну. Белашова заключили под стражу, но он вышел оттуда, уплатив залог.

Как установило расследование, в период декабря 2016 – февраля 2020 годов филиал «Центр обеспечения производства» УЗ приобрел по завышенной более чем на 206 млн грн цене природный газ у частных компаний ООО «Юг-Газ» и ООО «Скала Терциум».

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Укрзализныця Газ НАБУ САП коррупция Высший антикоррупционный суд Центр обеспечения производства
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