Традиционный военный парад во Франции посвятят поддержке Украины

Мир
Читати українською
Традиционный военный парад во Франции по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля будет посвящен поддержке Украины и демонстрации готовности Запада противостоять российской агрессии.
Getty Images

Традиционный военный парад во Франции по случаю Дня взятия Бастилии, который состоится 14 июля в Париже, будет посвящен поддержке Украины и демонстрации решимости западных союзников в противодействии российской агрессии.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

По информации издания, в этом году парад на Елисейских полях станет более масштабным, чем предыдущий. В мероприятии планируется участие около 10 тысяч военнослужащих. Кроме того, французское военное командование решило примерно на треть увеличить количество тяжелой наземной техники и боевой авиации, которая будет привлечена к торжествам.

Парад будет иметь и особое политическое значение, поскольку станет последним за президентскую каденцию Эммануэля Макрона.

Одним из центральных элементов воздушной части мероприятия станет символическая демонстрация украинско-французского сотрудничества в авиации. Два истребителя Mirage 2000 будут управляться украинским и французским пилотами, а один из самолетов специально оформят в цветах украинского флага.

В французском Генеральном штабе отмечают, что концепцию парада формировали с учетом текущей ситуации в сфере безопасности в Европе и войны россии против Украины. Париж также стремится продемонстрировать результаты модернизации и перевооружения своих вооруженных сил, которое активизировалось на фоне роста угроз на континенте.

Напомним, в 2025 году украинские военнослужащие, проходившие обучение в Великобритании, приняли участие в лондонском параде по случаю 80-летия Дня победы в Европе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Украина Франция Военные Парад
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

УЕФА продлила отстранение российских клубов и сборных на сезон-2026/27
Россияне ударили по электровозу в Запорожье
Зеленский через влиятельного олигарха передал путину предложение о личной встрече – СМИ
СБУ раскрыла детали удара по ядерному хранилищу возле ЧАЭС
Президент Румынии анонсировал усиление безопасности после инцидента с БПЛА возле Констанцы
Правительство расширило поддержку переселенцев и детских домов: что изменится
Традиционный военный парад во Франции посвятят поддержке Украины
Курс Bitcoin упал до самого низкого уровня с октября 2024 года
Замороженные миллиарды Ирана могут пойти на восстановление союзников США
МАГАТЭ направит инспекторов к поврежденному хранилищу ядерного топлива в Чернобыльской зоне
Больше новостей