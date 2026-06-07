Традиционный военный парад во Франции посвятят поддержке Украины

Традиционный военный парад во Франции по случаю Дня взятия Бастилии, который состоится 14 июля в Париже, будет посвящен поддержке Украины и демонстрации решимости западных союзников в противодействии российской агрессии.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

По информации издания, в этом году парад на Елисейских полях станет более масштабным, чем предыдущий. В мероприятии планируется участие около 10 тысяч военнослужащих. Кроме того, французское военное командование решило примерно на треть увеличить количество тяжелой наземной техники и боевой авиации, которая будет привлечена к торжествам.

Парад будет иметь и особое политическое значение, поскольку станет последним за президентскую каденцию Эммануэля Макрона.

Одним из центральных элементов воздушной части мероприятия станет символическая демонстрация украинско-французского сотрудничества в авиации. Два истребителя Mirage 2000 будут управляться украинским и французским пилотами, а один из самолетов специально оформят в цветах украинского флага.

В французском Генеральном штабе отмечают, что концепцию парада формировали с учетом текущей ситуации в сфере безопасности в Европе и войны россии против Украины. Париж также стремится продемонстрировать результаты модернизации и перевооружения своих вооруженных сил, которое активизировалось на фоне роста угроз на континенте.

Напомним, в 2025 году украинские военнослужащие, проходившие обучение в Великобритании, приняли участие в лондонском параде по случаю 80-летия Дня победы в Европе.

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