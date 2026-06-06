В Украину пытались завезти 120 шкурок песца в рейсовом автобусе

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В пункте пропуска «Грушев» пограничники и таможенники задержали рейсовый автобус с незадекларированными шкурками песца.
facebook.com/7prykordonnyi.karpatskyi.zahin

Во Львовской области в пункте пропуска «Грушев» пограничники и таможенники обнаружили в рейсовом автобусе из Варшавы 120 незадекларированных шкурок песца. Ориентировочная стоимость изъятого меха составляет около 400 тысяч гривен.

Об этом сообщил 7 пограничный Карпатский отряд.

Незадекларированный товар нашли в багажном отделении рейсового автобуса, который ехал из Варшавы в Украину.

По словам 65-летнего водителя, шкурки песца он получил в Польше как передачу и должен был доставить их в Ивано-Франковск.

Пограничники изъяли груз и передали его на склад таможни.

В пункте пропуска «Грушев» пограничники и таможенники задержали рейсовый автобус с незадекларированными шкурками песца.
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Напомним, в апреле в Украине расширили услугу бронирования времени пересечения границы для автобусов в системе «єЧерга» – она станет доступной на пунктах пропуска «Устилуг – Зосин» на границе с Польшей и «Сокиряны – Окница» на границе с Молдовой.

Кроме того, этим летом планируется открытие нового пункта пропуска между Украиной и Румынией, что позволит разгрузить другие КПП между странами и значительно ускорит пограничное движение.

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