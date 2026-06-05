ВАКС назначил к рассмотрению земельное дело мэра Мукачево Балоги

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению уголовное производство по обвинению городского головы Мукачево Андрея Балоги, председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и еще четырех человек в злоупотреблениях при продаже земли площадью более 3 га в городе по заниженной стоимости.

Такое решение 29 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить судебное разбирательство в уголовном производстве по обвинению (Чередниченко Натальи Геннадиевны, Ланьо Михаила Ивановича, Залужного Виталия Борисовича, Самиляка Артура Сергеевича, Балоги Андрея Викторовича, Филя Сергея Викторовича – ред.)», – говорится в решении.

Следующее заседание по делу запланировано на 10:00 23 июня.

Как известно, антикоррупционный суд арестовал с альтернативой 30 млн грн залога мэра Мукачева. За Балогу внесли эти средства и он вышел из СИЗО под обязанности.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении мэру Мукачево Андрею Балоге и бывшему народному депутату Михаилу Ланьо. По данным следствия, мэр Мукачево обеспечил принятие на сессии горсовета решения о продаже по заниженной почти в 9 раз цене участка частному обществу, фактическим контролером которого является глава райсовета, бывший нардеп Михаил Ланьо.

Основанием для этого стала экспертная денежная оценка с заниженной стоимостью участка, за который владельцам компании-оценщика предоставили взятку. В результате таких сделок землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн продали всего за 9,6 млн грн.

Несмотря на столь мизерную цену, городской голова личным решением еще и предоставил обществу рассрочку платежа на 6 месяцев. Ущерб территориальной общине составляет 74,9 млн грн.

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