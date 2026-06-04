Чиновникам Госспецсвязи продлили обязательства по делу о дронах

Высший антикоррупционный суд продлил до 25 июля срок действия обязанностей, возложенных на начальника департамента обеспечения Госспецсвязи Владимира Мокренко в рамках дела о завладении 90 млн грн на закупки беспилотников DJI Mavic 3 и Autel Evo Max 4T на нужды сил обороны.

Такое решение 25 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, суд применил меру пресечения в виде залога в 12 млн грн к Мокренко. На него также возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздержаться от общения с рядом лиц и сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить действие этих обязательств на два месяца.

«Продлить срок действия определения срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого (Мокренко – ред.), в связи с применением к нему меры пресечения в виде залога. Срок действия определения – два месяца, до 25 июля 2026 года включительно, но в пределах срока досудебного расследования», – говорится в решении.

Также до 25 июля продлили обязанности, возложенные на начальника управления развития и эксплуатации беспилотных авиационных систем Госспецсвязи Вадима Борсука. У него такой же список обязательств.

Напомним, ранее ВАКС арестовал двух предпринимателей, подозреваемых по этому же делу. Как установило следствие, после принятия изменений в госбюджет в 2023 году, которым на нужды обороны через Госспецсвязи было выделено 30 млрд грн, руководитель одного из департаментов службы разработал преступную схему присвоения части этих средств. Для реализации замысла чиновники заранее определили компании, которые должны стать победителями тендеров, и обеспечили для них выгодные условия. Конкуренцию на торгах имитировали фирмы, подконтрольные тем же участникам.

В результате в течение мая-сентября 2023 года Госспецсвязи приобрело 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 беспилотников Autel Evo Max 4T по ценам, завышенным на 70-90% по сравнению с рыночными. Вырученные от этих операций средства выводились через ряд подставных компаний и конвертировались в наличные деньги. Такие действия, по данным следствия, нанесли государственному бюджету ущерб на сумму более 90 млн грн.

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