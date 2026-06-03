Суд уменьшил залог обвиняемому адвокату по делу судей из Одесской области

Политика
Читати українською
Антикоррупционный суд частично поддержал прошение обвиняемого адвоката об изменении меры пресечения.
фото: usionline.com

Высший антикоррупционный уменьшил с 9,08 до 8 млн грн размер залога, определенного адвокату Станиславу Клименко. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в причастности к схеме принятия судебных решений о вынесении решения о разрешении на выезд за границу военнообязанных мужчин.

Такое решение 26 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд арестовал Клименко с альтернативой 9,08 млн грн залога. Эти средства за подозреваемого внесли, и он вышел из следственного изолятора. Сам адвокат попросил уменьшить ему залог.

«Удовлетворить частично ходатайство обвиняемого (Клименко – ред.) об изменении меры пресечения в уголовном производстве. Изменить обвиняемому размер залога, примененного в уголовном производстве, с 9 084 000 грн на 8 000 000 грн», – говорится в решении.

Напомним, по данным следствия, схема заключалась в принятии решений судьями Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам. Эти решения позволяли мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за ребенком. За 3500 долларов без участия сторон одним судебным заседанием принималось решение, которое давало право выезда за границу. В общей сложности следствием установлено 1040 таких решений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАБУ САП коррупция Взятка Подкуп Высший антикоррупционный суд Выезд мужчин за границу Белгород-Днестровский
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Усиление ударов по Украине может быть попыткой Москвы возобновить переговоры на своих условиях – WP
Суд уменьшил залог обвиняемому адвокату по делу судей из Одесской области
Скандал между Украиной и Польшей из-за УПА: в МИД сделали новое заявление
Иран атаковал дронами аэропорт Кувейта, есть пострадавшие
Финляндия арестовала почти €4 млн российских активов по иску «Нафтогаза»
ВАКС назначил к рассмотрению иск об активах экс-замначальника ТЦК в Одессе
Зеленский подтвердил дальнобойные удары ВСУ по Петербургскому терминалу и заводу в Тамбове
В Киев с визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
На Запорожской АЭС произошёл очередной блэкаут: что известно
инфографикаКапуста, сметана, рыба, яйца: какие продукты больше всего подешевели в начале лета
Больше новостей