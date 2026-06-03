Суд уменьшил залог обвиняемому адвокату по делу судей из Одесской области

Высший антикоррупционный уменьшил с 9,08 до 8 млн грн размер залога, определенного адвокату Станиславу Клименко. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в причастности к схеме принятия судебных решений о вынесении решения о разрешении на выезд за границу военнообязанных мужчин.

Такое решение 26 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд арестовал Клименко с альтернативой 9,08 млн грн залога. Эти средства за подозреваемого внесли, и он вышел из следственного изолятора. Сам адвокат попросил уменьшить ему залог.

«Удовлетворить частично ходатайство обвиняемого (Клименко – ред.) об изменении меры пресечения в уголовном производстве. Изменить обвиняемому размер залога, примененного в уголовном производстве, с 9 084 000 грн на 8 000 000 грн», – говорится в решении.

Напомним, по данным следствия, схема заключалась в принятии решений судьями Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам. Эти решения позволяли мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за ребенком. За 3500 долларов без участия сторон одним судебным заседанием принималось решение, которое давало право выезда за границу. В общей сложности следствием установлено 1040 таких решений.

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