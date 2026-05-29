Одноразовая помощь в 1500 грн: ПФУ проверяет случаи повторных выплат и возможные ошибки

В Пенсионном фонде Украины прокомментировали случаи повторного начисления одноразовой денежной помощи в размере 1500 гривен. В ведомстве объяснили, что речь идет об единичных ситуациях, которые возникли из-за технического сбоя во время выплаты дополнительной адресной поддержки.

Как сообщается на официальном сайте ПФУ, часть граждан могла дважды получить средства из-за ошибок в системе учета при проведении выплат.

25 мая 2026, 12:58 Выплаты военным, кредиты для бизнеса, надбавки пенсионерам: ключевые изменения в июне-2026 С 1 июня 2026 года запланировано повышение выплат военнослужащим, запуск программы поддержки бизнеса, надбавки для работающих пенсионеров, а также изменения в порядке назначения помощи для ВПЛ.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что такие случаи не приводят к отмене социальных выплат. Сейчас продолжается сверка начислений для установления точных данных и исправления возможных ошибок.

Также в ведомстве отметили, что в случае обнаружения избыточных или ошибочных выплат средства возвращаются исключительно в законном порядке.

Отдельно в ПФУ опровергли опасения относительно массовой блокировки банковских карт или автоматического списания средств. Там заверили, что все подобные сообщения проверяются.

Кроме того, использование ошибочно начисленных денег не станет основанием для прекращения других социальных выплат. В Пенсионном фонде подчеркнули, что к каждому случаю применяется индивидуальный подход.

Напомним, в апреле пенсионерам и получателям социальной помощи выплатили целевую поддержку в размере 1500 гривен. Сообщалось, что разовую выплату должны были получить 13 миллионов украинцев, принадлежащих к уязвимым категориям населения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.